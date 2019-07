ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019)sul Corriere della Sera scrive il suo commento alla cerimonia di apertura delle Universiadi. San Paolo rimesso a nuovo e spettacolo mirabolante, poi sottolinea la lentezza della presentazione delle rappresentative una di quelle manifestazioni che non finiscono mai, con alcune sproporzioni che ci danno l’idea dell’istruzione nel mondo e alcune uscite forse poco felici dei commentatori All’arrivo dei cinesi, Carlo Verna dà il meglio di sé: «Chissà perché quando si parla di cinesi sono sempre tanti». Immagini che fanno capire la realtà della vita, come quelle degli atleti impegnati con i selfie che fanno intendere che lo studio non è tutto. Non possono mancare i fischi Parla il sindaco Luigi de Magistris e viene sonoramente fischiato, poi parla il governatore Vincenzo De Luca e viene fischiato, ma è bravo a riconquistare la platea con un lungo saluto in inglese. e le ...

napolista : Aldo Grasso: “Che c’entrano la #pizza e la #Smorfia con le #Universiadi?” Il giornalista sul Corriere della Sera co… - 21piccolalulu : Se si è scomodato persino Aldo Grasso su Corriere Tv per sottolineare che l'intervista a Ciontoli @storiemaledette… - Verdoux11 : RT @_DAGOSPIA_: IN LODE DEL MAGO GABRIEL - ALDO GRASSO: NON SI PRENDEVA TROPPO SUL SERIO, AVEVA TUTTA L'ARIA DI... -