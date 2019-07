Taranto | donna travolta da auto pirata | Annarita Massafra è in fin di vita

Taranto - arrestato "caporale" sudanese - denunciata una donna : Emanuela Carucci Operazione dei carabinieri a Ginosa, nella provincia ionica. Caricava in un’auto nove persone sfruttate nei campi, tre nel portabagagli Operazione anticaporalato dei carabinieri con l’arresto in flagranza di reato di un 39enne sudanese residente a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto . I militari, durante un servizio di controllo sul territorio nella zona occidentale della provincia di Taranto , hanno notato una ...

Taranto : Gambiano rapina e ferisce una donna : Si tratta di un richiedente asilo di 20 anni che ora si trova nel carcere di Taranto, adesso il 20enne di origine gambiana è accusato di rapina e lesioni personali, è stato arrestato dai carabinieri a Palagiano, un Comune in provincia di Taranto. L'uomo aveva rapinato una donna dopo un diverbio, per motivi in corso di accertamento, sottraendole con violenza un marsupio per poi allontanarsi velocemente nelle vie del centro cittadino. La donna ...