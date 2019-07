Su Twitter arriva la pubblicità di una app per spiare il partner

wired

(Di giovedì 4 luglio 2019) mSpy Lite Phone Tracker. Il profilodell’applicazione che traccia i movimenti dei dispositivi senza autorizzazione (fonte:ha mostrato degli annunci che pubblicizzavano uno software commercializzato peril proprio, sottolineando che come non fosse necessaria l’autorizzazione per accedere al suo dispositivo. Un’attività illegale in molti Paesi del mondo. https://.com/steveduckworth/status/1145966121402679297 Le aziende che vedono spyware commerciali spesso sfruttano i social network per ottenere più clienti. Ed è questo il caso del programma sponsorizzato su: mSpy Lite Phone Tracker App è l’applicazione che permette di monitorare il dispositivo del. L’annuncio mostra un uomo che legge le notifiche sui movimenti della compagna. https://.com/mSpyLiteApp/status/1131934449946513410 Questo tipo di malware ...

