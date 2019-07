Mattarella-Putin preoccupati per Libia

La preoccupazione comune per la situazione inè stato uno dei temi del colloquio tra il presidente della Repubblicae il presidente russo Vladimir. Lo si apprende da fonti del Quirinale. In particolare,hanno condiviso la preoccupazione per la guerra civile nel paese nordafricano e per il conseguente ritorno del terrorismo islamico, battuto in Siria. Le stesse fonti hanno riferito che restano "ottimi" i rapporti bilaterali tra Russia e Italia,(Di giovedì 4 luglio 2019)