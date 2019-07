++LIVE Buffon Juventus | visite mediche in corso++

juvedipendenza

(Di giovedì 4 luglio 2019)- Bagno di folla all’arrivo di Gigial J Medical per ledi rito prima della firma sul contratto e l’ufficialità., camicia bianca e pantaloni rossi, si è presentato dinanzi ai suoi “nuovi” tifosi per il primo abbraccio, primi sorrisi e primo autografi da nuovo giocatore bianconero.svolgerà le … More

MCriscitiello : Buffon torna a casa live @tvdellosport #sportitaliamercato - AlbOr_EsSence : Buffon torna alla Juve: le visite mediche LIVE FOTO e VIDEO - gilnar76 : Buffon alla Juve: il portiere è al J Medical, visite in corso LIVE – VIDEO #AllianzStadium #bianconeri #Continassa… -