La magia e il soprannaturale di GreedFall arriveranno a settembre su PC e console

(Di mercoledì 3 luglio 2019), il nuovo gioco di ruolo in sviluppo presso lo studio Spiders (Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer), uscirà il 10per PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One, riporta Wccftech.Il pre-acquisto del gioco offre alcuni bonus, come l'equipaggiamento da esploratore, perfetto per ogni avventuriero che si imbarca in terre misteriose e strane.I bonus prevedono anche la Rapier of the Alchemist: creata da un maestro alchimista di Al Saad, questa lama si infuoca e riesce a infliggere terribili ferite.Leggi altro...

