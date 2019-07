Calciomercato | la sessione 2019 è la fine dei procuratori sportivi post 2015 | il

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Sono passati tre giorni dall’apertura delestivoe la UAFA (associazione deiiscritti dal) ha inviato una nuova comunicazione alle Istituzioni statali (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i parlamentari) e sportive (FIFA, UEFA, CONI e FIGC) dove è stato messo in risalto l’incapacità e il menefreghismo di tutti sull’argomento. Parliamo “solo” di circa 1500 persone che non potranno più lavorare! “Si spera di vedere uno spiraglio di luce ma la situazione è veramente dura” così il Presidente Sundas, che aggiunge “Ringrazio gli Onorevoli Versace e Pettarin e la Senatrice Tiraboschi (tutti di Forza Italia) per la loro vicinanza e disponibilità per quanto provato a fare. Altresì ringrazio il sindacalista della CIGL Caiazza per aver provato ad aiutarci in questa battaglia molto difficile”. Si spera di ...

