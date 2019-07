Universiade di Napoli al via | i tuffi aprono i giochi alla Mostra d' Oltremare

L’Universiade : una grande opportunità per Napoli : Il Sole 24 Ore sull’imminente inizio della XXX Summer Universiade, dal 3 al 14 luglio a Napoli. Sono 6mila gli atleti convocati per la sfida che durerà 12 giorni e per cui la Regione ha stanziato 280 milioni di euro, di cui 128 per ammodernare gli impianti sportivi. Il traffico in città è in tilt a causa del nuovo piano traffico e ci sono difficoltà nella raccolta dei rifiuti per l’ingolfamento degli impianti. Ma le gare saranno di alto rango, a ...