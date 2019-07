The Queens of Pop | su Rai 5 da martedì 2 luglio alle 23

Dave Grohl e i Queens Of The Stone Age di nuovo insieme per un nuovo album : Il fantasma di No One Knows si materializza nuovamente, ora che sappiamo che Dave Grohl e i Queens Of The Stone Age stanno collaborando per il nuovo album della band di Josh Homme. Tutti sopravvivemmo a stento - Faber, non volercene - quando ritrovammo l'ex batterista dei Nirvana e attuale leader dei Foo Fighters pestare di nuovo sulle pelli per un progetto che sapeva così tanto di Kyuss (Homme era il chitarrista) ma anche tanto di novità ...