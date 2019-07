Samsung Galaxy Note 10 | ecco la data di presentazione

Samsung l’ha ammesso : il Galaxy Fold è stato annunciato prima che fosse pronto : Samsung è stata troppo frettolosa nell’annunciare il Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole della storia, che avrebbe dovuto essere prenotabile in Europa a partire dal 26 marzo. I problemi di rotture allo schermo che si sono verificati con le poche unità distribuite in aprile alla stampa hanno fatto sospendere la commercializzazione a data da definire, e tuttora non ci sono aggiornamenti al riguardo. ...

Una bomba il Samsung Galaxy S9 Vodafone : G960FXXU5CSF2 appena arrivato : C'è gran fermento intorno al Samsung Galaxy S9, adesso anche in relazione al modello brand Vodafone, che riceve l'aggiornamento G960FXXU5CSF2 con patch di sicurezza di giugno 2019 (tra gli altri dettagli la parte CSC G960FOVF5CSF2, il numero di CHANGELIST 16162958 ed una date build risalente al 4 giugno scorso), a distanza di appena un paio d giorni dalla distribuzione della stessa serie firmware nell'ambito degli esemplari brand TIM (da notare ...

Controllate gli aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S8+ - ci sono le patch di luglio e una nuova funzione per la fotocamera : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ si aggiornano in Europa con le nuovissime patch di sicurezza di luglio 2019 e la scansione dei codici QR direttamente dall'app fotocamera. Ecco le novità dei firmware G950FXXU5DSFB e G955FXXU5DSFB. L'articolo Controllate gli aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S8+, ci sono le patch di luglio e una nuova funzione per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Semplice la scansione dei codici QR sui Samsung Galaxy S8 con l’aggiornamento di luglio : Gran bella sorpresa relativa alla scansione dei codici QR sui Samsung Galaxy S8 appena scoperta. Proprio con l'aggiornamento di luglio, il top di gamma vecchio oramai di due generazioni, riceverà una modalità di lettura dei QR Code ancora più immediata e veloce. Questa mattina abbiamo dettagliato le vulnerabilità corrette dalla patch di sicurezza del mese di luglio appunto da parte del produttore Samsung. Con scatto repentino, proprio il ...

Evolve alla grande la fotocamera per Samsung Galaxy S9 o Note 9 : cala il gap con S10 il 2 luglio : Arrivano a distanza di qualche giorno alcune informazioni davvero interessanti per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9 o Note 9 e che, al contempo, erano ansiosi di toccare con mano delle funzioni che in qualche modo facessero abbassare il gap con il Samsung Galaxy S10. In particolare, oggi tocca dare continuità rispetto a quanto riportato di recente a proposito del top di gamma 2018, alla luce di alcuni dettagli che potrebbero ...

Ufficiale la presentazione del Samsung Galaxy Note 10 il 7 agosto - cosa ci svela il video teaser : Era già nell'aria ed era stato pure anticipato sulle pagine di OM ma la presentazione del Samsung Galaxy Note 10 è ora Ufficiale per il prossimo 7 agosto. Il prossimo evento Unpacked si terrà a New York e avrà come protagonista proprio il nuovo phablet del 2019, successore del Samsung Galaxy Note 9. Proprio nelle scorse ore, il produttore ha cominciato ad inviare gli inviti per la sua prossima presentazione alla stampa. L'evento, più ...

Samsung Galaxy Note : quando esce e come sarà : Samsung presenterà il nuovo Samsung Galaxy Note 10 a New York in un evento di lancio in programma il 7 agosto. Ma proprio come successo per la gamma Galaxy S, anche questa volta l'azienda coreana svelerà 3 differenti versioni del phablet contraddistinto dal pennino: il Note 10, il Note 10 Plus e il Note 10 5G, la versione ancora più costosa ma già compatibile con la rete di prossima generazione che si sta accendendo in ...

Samsung Galaxy Note 10 - tutte le anticipazioni sull’uscita del 7 agosto : (Foto: Samsung) Samsung Galaxy Note 10 è ufficialmente in uscita il prossimo 7 agosto, con il confermato evento Unpacked che come ormai da tradizione si terrà nel pieno del mese di agosto. La data scelta dal colosso coreano è quella del 7 agosto presso il Barclays Center di New York e per l’occasione è stato pubblicato un video che stuzzica l’appetito sull’ammiraglia prossima ventura. Che cosa si può anticipare a poco più di un ...

Samsung Galaxy S9 e Note 9 prendono altre funzioni dai Galaxy S10 : Insieme alle patch di sicurezza di giugno e alla modalità notturna, Samsung ha rilasciato anche nuovi effetti per la funzione Live Focus su Galaxy S9 e Note 9. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Note 9 prendono altre funzioni dai Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung : il Galaxy Fold arriverà presto (probabilmente i primi di settembre) : «Abbiamo sbagliato a dare in prova il Galaxy Fold, il telefono non era pronto e di questo mi assumo tutta la responsabilità»: parla, anzi chiede scusa DJ Koh, presidente...

Sono 24 i problemi critici risolti per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di luglio : Solito appuntamento di inizio mese dedicato a coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy e che, come sempre, intendono scoprire i dettagli sulla patch mensile concepita dal colosso coreano. Dopo avervi svelato poco meno di quattro settimane fa quella di giugno, infatti, questo martedì tocca concentrarsi sull'aggiornamento di luglio. Dal punto di vista numerico e delle vulnerabilità che Sono state risolte, dovremmo essere al cospetto di un ...

La presentazione dei Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo ufficiali : È ufficiale, il Samsung Galaxy Unpacked 2019 estivo dedicato a Samsung Galaxy Note 10 ha finalmente una data e un luogo: di nuovo New York, mercoledì 7 agosto 2019. L'articolo La presentazione dei Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Le colorazioni speciali dei Samsung Galaxy S10 avanzano in Europa : Piccole colorazioni speciali crescono, si potrebbe dire. L'evoluzione a macchia di leopardo dei Samsung Galaxy S10 prosegue in giro per il mondo L'articolo Le colorazioni speciali dei Samsung Galaxy S10 avanzano in Europa proviene da TuttoAndroid.

Samsung ammette : “Con Galaxy Fold siamo stati frettolosi e superficiali” : Dong Jin *DJ" Koh ammette, nel corso di una intervista rilasciata ad alcuni media europei, che Samsung è stata frettolosa e superficiale nel lancio di Galaxy Fold. L'articolo Samsung ammette: “Con Galaxy Fold siamo stati frettolosi e superficiali” proviene da TuttoAndroid.