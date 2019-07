Non di sole patch si compone l’aggiornamento di luglio per i Google Pixel

Sony Non teme Google Stadia : console come PS5 sono ancora necessarie : Nonostante l'arrivo di servizi come Google Stadia e Project XCloud di Microsoft, secondo Sony il mondo non è ancora pronto per il cloud gaming e per questo motivo console come PS5 la faranno ancora da padrone durante il prossimo ciclo generazionale.In sostanza questo è il pensiero emerso durante l'ultimo meeting aziendale del colosso nipponico, come riportato sulle pagine del Wall Street Journal. Secondo il CEO Kenichiro Yoshida allo stato ...

E' Putin obsoleto - Non il liberalismo : Il liberalismo è diventato “obsoleto” ha detto Vladimir Putin nella intervista-da-leggere-e-studiare rilasciata al Financial Times, è “entrato in conflitto con gli interessi della stragrande maggioranza della popolazione” e con “i valori tradizionali”. “Non è che debba essere distrutta”, l’idea libe

Giulia De Lellis e Andrea IanNone - lui romantico su Instagram : «Erano anni che Non vedevo il sole» : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono a tutti gli effetti la coppia dell'estate 2019. Seguitissimi dai fan dell'influencer che gioiscono per la ritrovata serenità della De Lellis, i...

Anticipazioni Un posto al sole : Diego Non accetta il rifiuto di Beatrice : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Diego e ci verrà mostrato quanto la sua l'ossessione per Beatrice lo porti a rasentare la follia. Inizialmente Diego fingerà di aver compreso che il suo rapporto è finito, ma l'uomo non riuscirà a celare i suoi veri sentimenti al punto che anche il padre Raffaele si renderà conto di quanto possa essere diventata grave tale situazione. Nel frattempo Franco Boschi ...

IanNone romantico con la De Lellis su IG : 'Porti il sole ovunque - Non lo vedevo da anni' : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sicuramente una delle coppie più amate e seguite di quest'estate 2019. Per entrambi sembra essere proprio scoppiato l'amore ed i fan dell'influencer sono molto felici che la donna abbia ritrovato la sua serenità accanto al bel pilota. I due hanno iniziato a vivere la loro relazione alla luce del sole da poco, condividendo con i seguaci foto e video della loro vita insieme. Di recente si sono concessi una ...

Putin : 'Le idee liberiste sono obsolete e Non possono più dettare regole' : Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato una storica intervista al Financial Times, toccando temi importanti e rivelando punti di vista molto particolari. Innanzitutto ha dichiarato che la mentalità liberale che ha dominato negli ultimi anni sarebbe divenuta ormai obsoleta, poiché avrebbe aperto le porte ad un "insensato multiculturalismo". Di conseguenza, si è detto vicino alle politiche di Trump, ma ha ribadito che le presunte ...

Un posto al sole - Erik Tonelli risponde ai fan : Leonardo Non è Tommaso : In questi giorni, la teoria secondo cui Leonardo in realtà sia Tommaso, trasformato da un'operazione chirurgica, girava tra i fan e con il proseguire delle puntate è diventata sempre più popolare, per quanto fosse decisamente un po' troppo fantasiosa per i canoni di Un posto al sole. Lo stesso Erik Tonelli, che interpreta Leonardo, ha smentito queste voci incontrollabili attraverso le sue stories di Instagram. Nelle prossime puntate verranno ...

MotoGp – IanNone ‘abbandona’ Giulia De Lellis sotto il sole nella sua Ferrari : la vendetta dell’influencer è… malvagia [VIDEO] : Che erroraccio di Iannone: Giulia De Lellis abbandonata sotto al sole cocente sulla Ferrari del pilota Aprilia, la vendetta dell’influencer è… malvagia Giulia De Lellis è Andea Iannone sono ormai usciti allo scoperto: il pilota dell’Aprilia sembra aver dimenticato Belen Rodriguez con la bella e giovane influecer, che dal suo canto, col campione di Vasto si lascia definitivamente alle spalle la storia con Damante. I due ...

IanNone e De Lellis giocano in piscina : amore sotto il sole : Ora che sono usciti allo scoperto, non li ferma più nessuno. Da quando hanno ufficializzato con i rispettivi follower la loro relazione, dopo settimane di indizi disseminati via social, Giulia De Lellis e Andrea Iannone condividono un video dietro l’altro, a base di giochi, tenerezze e dediche romantiche. In vacanza insieme sembrano super affiatati e l’intesa tra loro è alle stelle. Sono al mare in Sardegna con la famiglia di ...

Andrea IanNone e Giulia De Lellis ... amore sotto il sole in Sardegna : Andrea Iannone e Giulia De Lellis ora che sono usciti allo scoperto, non li ferma più nessuno. Da quando hanno ufficializzato con i rispettivi follower la loro relazione, dopo settimane di indizi disseminati via social, Giulia De Lellis e Andrea Iannone condividono un video dietro l’altro, a base di giochi, tenerezze e dediche romantiche. In vacanza insieme sembrano super affiatati e l’intesa tra loro è alle stelle. Sono al mare in Sardegna con ...

UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 19 e 20 giugno : Diego Non si arrende con Beatrice : Un POSTO al SOLE, Anticipazioni di oggi 19 giugno e domani 20 giugno. Diego non è affatto disPOSTO ad arrendersi con Beatrice

“Francesca De André Non c’è”. Solo - soletto in piscina Gennaro Non resiste : e parla : A pochi giorni dall’uscita della casa del Grande Fratello, continua a tenere banco la storia tra Francesca De Andrè e Gennaro De Lillio. La storia d’amore più chiacchierata del momento regala infatti un nuovo spunto. Colpa, o merito, di una storia su Instagram postata da Gennaro. Nel filmato si nota subito l’assenza di Francesca De André. Mentre Gennaro Lillio è in compagnia di Giovanni Ciacci. Tra i due, al mare, scatta un “duello” ...

Vittorio Feltri : “Andrea Camilleri? Mi dispiace se muore ma mi consolerò pensando che Montalbano Non romperà più i co****i” : “Andrea Camilleri? Non l’ho mai conosciuto, però è chiaro che la sua capacità di applicare criteri matematici ai suoi racconti mi ha sempre sorpreso e ne sono ammirato. Mi dispiace, quando un uomo vecchio muore c’è sempre un certo dolore. Però mi consolerò pensando che Montalbano non mi romperà più i coglioni. Basta, mi ha stancato”. A dirlo senza troppi peli sulla lingua è Vittorio Feltri ai microfoni de I Lunatici su ...

Un posto al sole anticipazioni : MARINA Non ha più tutti ai suoi piedi? : Si apre una nuova settimana con Un posto al sole, che vedrà continuare la storia del giovane Mimmo Priore (Antonio Fattoruso): il ragazzo, sconvolto per la brutta fine del suo amico Maurizio, prima terrà in ostaggio Michele (Alberto Rossi) e poi crollerà, tanto che il Saviani comincerà a capire di avere a che fare con un ragazzo tanto spaventato e vorrà aiutarlo… Ma la soap ci offrirà diverse altre trame, molte delle quali tipicamente ...