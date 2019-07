Nomine Ue, Merkel: ho dovuto astenermi

"Mi sono dovuta astenere nel voto per la nomina di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione" perchè la Grosse Koalition non era unita su questo tema. Così Angela, precisando che "tutti gli altri hanno votato in modo unanime". La cancelliera dice "di aver fatto di tutto per realizzare il principio dello Spitzenkandidat (candidati di punta).Ho cercato una soluzione equa per Weber e Timmermans,ma non mi è riuscito".In futuro,afferma,"col Parlamento lavoreremo per evitare soluzioni spiacevoli".(Di martedì 2 luglio 2019)