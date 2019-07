L' aggressione sovranista al bagnino di Jesolo

ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2019) Beato il paese che non ha bisogno di bagnini. La solita baby gang è stata accusata di aver prima malmenato e poi deriso sui social unal lido di; fatto di cronaca purtroppo non valorizzato per l'importanza che riveste. Si è trattato infatti di un caso di maschio sovranismo: pare infat

Gurinmasuku : RT @ilfoglio_it: Beato il paese che non ha bisogno di bagnini. La 'Bandiera Bianca' di @AntonioGurrado - ilfoglio_it : Beato il paese che non ha bisogno di bagnini. La 'Bandiera Bianca' di @AntonioGurrado -