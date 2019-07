caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) Ricordate, la ex protagonista died ex fidanzata di Andrea Damante? Torniamo a parlare di lei perché, come fatto sapere a mezzo social, la bellasta facendo i conti con un grande: è in lutto per l’adorata cagnolinaha dato la brutta notizia ai suoi fan tramite alcune Storie di Instagram in cui piange per la morte della sua adorata bulldog francese. Prova a trattenere lema non riesce: impossibile non piangere ricordando la sua amica a quattro zampe. Nelle varie Storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex volto diracconta come ha dovuto dire addio ae coglie anche l’occasione per rispondere anche a chi, nei giorni scorsi, ha criticato il compagno e papà del suo Riccardo, Federico Loschi, per aver condiviso delle stories in cui ride e scherza. (Continua dopo la foto) “Mercoledì sera ...

Noovyis : Un nuovo post (Giorgia Lucini di Uomini e Donne, un dolore enorme: l’addio in lacrime alla sua Olivia) è stato pubb… - matildeferri : Letteralmente a pezzi per il cane di Giorgia Lucini morto per un colpo di calore ?? - 3lectricalStorm : Oddio è morta la cagnolina di Giorgia Lucini. Che dolore ?? -