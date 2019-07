Ecobonus - Rischio stop per cinque settimane

quattroruote

(Di martedì 2 luglio 2019) Ecoincentivi agli sgoccioli. La prima tranche da 20 milioni di euro messa a disposizione dal governo a partire dall8 aprile sta per finire. Attualmente sono rimasti in cassa appena 800 mila euro, una somma che potrebbe bastare per poche decine (qualche centinaio al massimo) di auto elettriche o plug-in a basse emissioni. Se, come è probabile, i fondi dovessero terminare nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ilè che liniziativa si blocchi almeno fino al 7 agosto, data in cui, ministero dello sviluppo economico permettendo, dovrebbe essere messa a disposizione una nuova tranche di risorse.Prima tranche fino al 6 agosto. Il decreto ministeriale del 20 marzo 2019 che disciplina lapplicazione dell, infatti, stabilì che al fine di valutare landamento temporale dellassorbimento delle risorse e la possibilità di aprire la fase prenotativa in più finestre temporali durante ...

