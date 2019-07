Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR

MIUI 10 Global Beta riceve il solito aggiornamento settimanale : Ecco le novità : La MIUI 10 in versione Global Beta sta iniziando a ricevere il consueto aggiornamento settimanale, arrivando così alla versione 9.6.27. L'articolo MIUI 10 Global Beta riceve il solito aggiornamento settimanale: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Scontrino digitale al via dal 1 luglio. Ecco le novità per commercianti e clienti : Da lunedì prossimo, 1 luglio, il vecchio Scontrino fiscale andrà in pensione dopo 36 anni di "servizio". La ricevuta cartacea verrà infatti sostituita da una Scontrino digitale. Dal punto di vista del consumatore finale non cambia nulla, per i commercianti invece cambia Eccome.Come funziona la Scontrino digitaleLo Scontrino digitale apre infatti un canale diretto con l'Agenzia delle entrate, alla quale verranno trasferiti i dati di tutte le ...

Lawnchair si aggiorna migliorando notevolmente : Ecco le novità della versione 2.0-2130 : Una nuova versione di Lawnchair, il popolare launcher simile a Pixel Launcher, è stata rilasciata con una serie di nuove funzionalità tra cui la possibilità di bloccare il desktop, scegliere le icone dalla galleria e altri miglioramenti. Lawnchair aggiungerà presto una funzione per categorizzare automaticamente le applicazioni nell'app drawer in base ai metadati dell'app sfruttando la funzionalità delle categorie di app introdotta con Android ...

Ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento di Fortnite : Epic Games ha pubblicato la lista completa delle novità disponibili con la nuova patch per il popolare Fortnite, di seguito vi elenchiamo solo le novità più interessanti ma se volete saperne di più vi rimandiamo al sito della compagnia, in cui troverete il patch note completo: Revolver Bilanciamento

Prime novità per Google Fotocamera sui Google Pixel 4 : Ecco cosa ci aspetta : Google potrebbe finalmente introdurre il supporto al profilo colore esteso P3 su Google Pixel 4 e su Android con Google Fotocamera.

Ecco tante novità in arrivo su App Google - anche per la Modalità guida e Google Lens : Analizzando il codice della versione beta 10.12 di App Google lo staff di 9to5Google ha individuato alcune delle feature a cui gli sviluppatori stanno lavorando

Ecco varie altre novità in arrivo su App Google con la versione 10.12 : Analizzando il codice della versione beta 10.12 di App Google lo staff di 9to5Google ha individuato alcune delle feature a cui gli sviluppatori stanno lavorando

Ecco tutte le novità di Telegram 5.8 - che fa un altro grande passo avanti : Telegram nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Android di questa popolare app di messaggistica istantanea

Letteratura : tra viaggi e vita quotidiana - Ecco sette novità indipendenti : Quante bugie hai detto questa sera, di Alessio Di Girolamo (Terrarossa Edizioni) – Il pregio più grande di questo romanzo credo sia quello, da parte dell’autore, di riuscire splendidamente a immergersi in un universo femminile e di costruire una narratrice interna che si muove in prima persona. Un resoconto morboso e torbido, una cronaca a tratti perversa, a tratti dolce, della precoce educazione sessuale di Anna. Una storia ...

Quante novità con l'ultima beta di Microsoft Launcher : Ecco cosa c'è di nuovo : Il nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher beta porta le icone adattive, badge migliorati e riporta in vita la dock nascosta.

Ecco le ultime novità in preparazione per Google Duo : Alcune delle nuove funzionalità in fase di test in Google Duo riguardano i promemoria per le chiamate e la possibilità di chiamare i dispositivi Google Home, mentre Google Duo 56 prepara una funzione di cronologia delle chiamate sulla schermata dei contatti, il possibile lancio della modalità a bassa luminosità e l'invio di un "Ping".

La Camera oggi al voto sul decreto Crescita : Ecco gli emendamenti e le novità al disegno di legge : oggi la Camera voterà la fiducia sul decreto Crescita, dopo un iter di scontri, emendamenti e rinvii. Il testo dovrà poi passare all'esame in Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la scadenza. Vediamo qualcuna fra le principali novità e modifiche al decreto, dal Salva-Roma, al fondo per Radio Radicale e le norme per contrastare l'evasione fiscale.

