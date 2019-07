Bambina di sette anni muore annegata nel fiume Reno

tg24.sky

(Di martedì 2 luglio 2019)dinelLa piccola faceva il bagno nelin località Molino del Pallone. Partecipava a un centro estivo insieme ad altri bambini e gli accompagnatori. Inutili i soccorsi del 118

