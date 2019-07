Wimbledon 2019 | Paolo Lorenzi lotta ma deve cedere a Daniil Medvedev

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Sonego cede il primo set a Granollers : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Lo spagnolo vince il tie break per 7-4 e si aggiudica il primo set con l’azzurro. 19.16 Al cambio di campo Sonego è sotto 2-4 con Granollers. 19.12 Sonego giocherà il tiebreak nel primo set con Granollers. 19.10 Paolo Lorenzi cede a Daniil Medvedev. Il russo si impone 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina ...

DIRETTA Wimbledon 2019/ Fabbiano Tsitsipas - 6-4 3-6 6-4 6-7 - : Osaka fuori al 1turno : DIRETTA WIMBLEDON 2019 streaming video e tv: cronaca live del torneo di tennis che si gioca sull'erba di Londra, tanti protagonisti in campo oggi 1 luglio.

Wimbledon 2019 - Ivo Karlovic piega in tre set la resistenza di Andrea Arnaboldi : Impiega poco più di cento minuti di gioco il croato Ivo Karlovic per spezzare il sogno del qualificato azzurro Andrea Arnaboldi nel primo turno di Wimbledon: il balcanico si impone infatti con il punteggio di 6-4 6-4 7-6 (4). In un match rapido e dominato dai servizi, nel quale neppure un game è andato ai vantaggi, all’azzurro sono fatali le uniche palle break concesse nei primi due set ed un unico minibreak nel tie break del terzo. Nel ...

Wimbledon 2019 : Andreas Seppi debutta con la vittoria - Nicolas Jarry sconfitto in quattro set : Andreas Seppi comincia con il piede giusto il suo 57° torneo del Grand Slam consecutivo (quarta più lunga striscia della storia del tennis). L’altoatesino supera il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-3 6-7(8) 6-1 6-2 in due ore e 25 minuti: al secondo turno troverà uno tra il rumeno Marius Copil e l’argentino Guido Pella, in una parte di tabellone comandata dal sudafricano Kevin Anderson, finalista un anno fa. E’ Seppi ...

Wimbledon 2019 : Novak Djokovic sbriga la pratica Kohlschreiber e conquista il secondo turno : Novak Djokovic esordisce con un comodo successo a Wimbledon. Sul Centrale il campione in carica ha superato con il punteggio di 6-3 7-5 6-3 il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.57 del mondo), accedendo al secondo turno dove lo attende l’americano Denis Kudla, uscito vittorioso dal match contro il tunisino Malek Jaziri per 6-4 6-1 6-3. Una buona prova quella del n.1 del ranking che, soprattutto nell’ultimo parziale, ha messo in mostra ...

