Halo Reach si mostra in 15 minuti di gameplay in 4K a 60 FPS

(Di lunedì 1 luglio 2019) Se non avete avuto occasione di testaresu PC, quanto meno ora avete la possibilità di rifarvi gli occhi con un interessantein 4K a 60 FPS della durata di ben 15.Come riporta VG247, nel filmato possiamo vedere le prime missioni di gioco e farci un'idea dell'aspetto generale del gioco. Possiamo inoltre notare qualche problema sul lato sonoro, probabilmente nulla che non si possa risolvere con un aggiustamento al mxer audio. Infatti i suoni per il DMR e il lanciagranate non praticamente inudibili, e anche in momenti relativamente tranquilli possiamo udire del rumore bianco che copre gli altri suoni di gioco.Al di la di tutto questa si tratta di una build work in progress del gioco, per cui tutto questo potrebbe essere un semplice bug facilmente risolvibile, o potrebbe anche trattarsi di una banale errore di acquisizione.Leggi altro...

