“Ci serve un localizzatore per autistici” La richiesta di aiuto di Gianluca Nicoletti

(Di lunedì 1 luglio 2019) Sono circa 20 i casi, dal 2015 ad oggi, di ragazzi autistici scomparsi nel nulla e mai più ritrovati. Ragazzi come Daniele Potenzoni, dileguatosi a Roma Termini il 10 giugno 2015 e mai più trovato. Negli anni seguenti al caso Potenzoni sono stati rintracciati nelle cronache, almeno altri quattro casi a esito infausto, che in Italia hanno coinvolto a tutt’oggi soggetti autistici che si sono allontanati dai loro accompagnatori e che non sono stati più trovati o sono stati trovati morti. “Abbiamo bisogno che chiunque abbia provato in famiglia l’esperienza di un autistico scomparso ci racconti i dettagli di come è accaduto”, questo l’appello di, il noto giornalista di Radio24, padre di Tommy, un ragazzo autistico di 18 anni, sul portale ‘Per noi autistici’. “Il problema che le persone autistiche tendano a scomparire in maniera repentina e senza dare segnali premonitori è ...

