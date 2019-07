wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) (foto: Ap/LaPresse) Pare che le migliaia di persone che sono andate il 30 giugno all’Eur a sentiredi un regime alimentare che promette, come da titolo del libro, di vivere fino a 120 anni, non abbiano dubbi. Una kermesse di un giorno, tra ricette, convegni, lezioni di fitness e incontri vari, che prometterebbe, a giudicare dai cartelloni pubblicitari con cui la propaganda, di “cambiare la medicina… per sempre!“. Quanto a noi, lasciamo che il suo curriculum parli da solo., classe 1972, giornalista pubblicista, non ha mai avuto una laurea in medicina o discipline anche solo correlate, com’egli stesso ammette candidamente. Apparentemente ha lavorato per Il Tempo, è stato conduttore di un telegiornale locale, è stato fondatore di una casa editrice e ha avviato un centro sportivo ad Anzio. Ora, dopo aver inventato, come dice ...

antocalderone : Chi è Adriano Panzironi, guru della dieta di lunga vita (di cui non bisogna fidarsi) - _bufale_ : Chi è Adriano Panzironi, guru della dieta di lunga vita (di cui non bisogna fidarsi) -