VIDEO MotoGP | Fabio Quartararo GP Olanda 2019 | “Ringrazio tutti | il braccio mi fa male e

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) Terzo gradino del podio più che soddisfacente peral termine del GP d’dicorso ad Assen; il transalpino è partito dalla pole position ma nulla ha potuto contro lo strapotere dimostrato da Maverick Viñales e dal sempre presente Marc Marquez durante la corsa, anche per via del recente intervento alche su una pista fisicamente devastante come quella della Drenthe ha lasciato qualche strascico sulla condizione fisica del pilota Yamaha.ha ringraziatoquelli che l’hanno aiutato ma ha confermato di sentirsi dolorante e di aver bisogno di riposo prima di partire con la preparazione in vista del GP di Germania della settimana prossima.GP: Twitter: MickBrug Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

SkySportF1 : ?? @LandoNorris, c'è un messaggio per te da @ValeYellow46 ?? 'Era in diretta?' ?? #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP… - SkySportMotoGP : ? Terzo ritiro consecutivo per @ValeYellow46 ?? Il video #Gassen ???? #SkyMotori #MotoGP #DutchGP - SkySportMotoGP : ?? 'Siamo nei primi 10, questo è importante' ? Ma @ValeYellow46 individua i punti dove migliorare ?… -