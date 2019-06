Respawn Entertainment | il successo di Apex Legends ha rallentato i piani per il prossimo

eurogamer

(Di domenica 30 giugno 2019) A quanto pare ildipotrebbe aversensibilmente i lavori sulTitanfall.Questo perlomeno è quanto emerso dalle dichiarazioni di Vince Zampella, il CEO di, in un'intervista con Game Informer, dove ha ammesso che ildel battle royale ha colto di sorpresa gli sviluppatori.Supportare in modo continuativo un titolo con un bacino di utenza così ampio non è semplice e per questo motivo lo studio ha dovuto concentrare buona parte delle sue energie e risorse su, cosa che inevitabilmente ha alterato ifuturi dello studio e in particolare quelli legati alla serie di Titanfall.Leggi altro...

