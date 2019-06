Pronostico Portland Timbers Vs Dallas | Mls 01-07-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 30 giugno 2019), Mls, 17^ Giornata, Lunedì 1 Luglio 2019 ore 05.00/ MLS /– Al Providence Park, i, ultimi in classifica, dopo l’impresa dei Colorado Rapids contro i Los Angeles FC, ospitano i, quarti nel girone Western, nella gara che vale la diciassettesima giornata di Mls.Come arrivano/ MLS – Idi Savarese sono tornati ultimi in classifica a causa della sconfitta sul campo del Montreal Impact e alla clamorosa vittoria dei Colorado Rapids contro i Los Angeles FC primi in classifica. I padroni di casa puntano ai 3 punti per lasciare l’ultima piazza e tornare a -4 dalla zona playoff.Idi Gonzalez si ritrovano al quarto posto e vengono dal 2-2 interno con i Vancouver Whitecaps. Il terzo posto ...