ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) L’attriceè morta a seguito di unmentre stava nuotando inall’Isola d’Elba. Aveva 47 anni e si trovava sull’isola in vacanza insieme al marito, ilGiulio Ricciarelli. Si era sentita male venerdì 28 giugno mentre faceva il bagno al largo di Sant’Andrea. Portata velocemente a riva dal marito, era stata portata d’urgenza in elicottero al reparto di Emodinamica dell’ospedale di Grosseto. Ma i medici non hanno potuto salvarla., molto famosa in Germania, aveva tre figli piccoli. Dopo l’esordio cinematografico in “Schulz & Schulz II – Tutti gli inizi sono difficili”, nel 1991, l’attrice aveva proseguito gli studi all’Università della musica e del teatro di Amburgo, prima di iniziare a calcare i teatri più importanti della Germania. Negli ultimi anni era passata al ...

Noovyis : Un nuovo post (Lisa Martinek, malore in mare all’Elba: addio all’attrice tedesca e moglie del regista Ricciarelli)… - MatteoMarchini5 : Lisa Martinek, malore in mare all’Elba: addio all’attrice tedesca e moglie del regista Ricciarelli - Cascavel47 : Lisa Martinek, malore in mare all’Elba: addio all’attrice tedesca e moglie del regista Ricciarelli… -