Ambra | Temptation Island programma perfetto per me

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Alessandro PagliucaLombardi parla a ruota libera della sua possibile partecipazione aLunga chiacchierata quella concessa daLombardo ai microfoni di Non succederà più, la fortunata trasmissione radiofonica condotta da Giada D Miceli su Radio Radio. La professoressa siciliana, collegata da Terracina, ha fatto il punto sulla sua storia con Chicco Nalli, parlando a ruota libera anche di molte situazioni che ruotano attorno al rapporto. Come ad esempio la possibilità di andare a convivere con Kikò, un’eventuale partecipazione aVip e i suoi rapporti con Tina Cipollari. Spazio anche alle storie del passato. Storie che in alcuni casi hanno fatto ‘portare le corna’ all’insegnante, come lei stessa ha rivelato.Vip e le corna del passato: le confessioni diLombardo Si vocifera di una possibile partecipazione a ...

zazoomnews : Kikò Ambra: “Temptation banco di prova sono stata cornuta eccellente” - #Ambra: #“Temptation #banco #prova - zazoomblog : Kikò Ambra: “Temptation banco di prova sono stata cornuta eccellente” - #Ambra: #“Temptation #banco #prova - carmenFashionCr : Kikò, Ambra: “Temptation banco di prova, sono stata cornuta eccellente” -