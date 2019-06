Formula 1 | Raikkonen è una furia contro Hamilton | parole durissime di Iceman contro il

Formula 1 - Lewis Hamilton ostacola Raikkonen in Q1 : Iceman gli mostra il dito medio [VIDEO] : Il britannico ostacola durante il Q1 del Gp d’Austria il finlandese, che reagisce male mostrandogli il dito medio Subito scintille nel Q1 del Gp d’Austria, protagonisti Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il britannico ostacola il finlandese durante il suo giro lanciato, scatenando la reazione di Iceman che gli mostra immediatamente il dito medio. Un gesto davvero forte del pilota dell’Alfa Romeo Racing che, subito dopo, ...

Formula 1 - Raikkonen avverte l’Alfa Romeo : “la vettura sembra migliorata - ma non esaltiamoci troppo” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando la propria soddisfazione per il comportamento della macchina Sessanta giri completati per Kimi Raikkonen nella giornata di oggi, 23 al mattino e 37 al pomeriggio con il migliore completato in 1:05.728. photo4/Lapresse Buone le sensazioni avvertite da Iceman, che ha espresso la propria soddisfazione al termine della giornata: “è stata un ...

Formula 1 - stilettata di Raikkonen a Ricciardo : “la penalità in Francia? Se ci fosse stato un muro…” : Il pilota finlandese ha sottolineato come la penalità inflitta a Ricciardo in Francia fosse in linea con il regolamento Kimi Raikkonen ‘conferma’ le penalità inflitte a Ricciardo, retrocesso dal settimo all’undicesimo posto al termine del Gp di Francia per alcune scorrettezze commesse nella parte finale di gara. Photo4/LaPresse Iceman è tornato a parlare del comportamento dell’australiano in pista, dicendosi ...

Formula 1 - Raikkonen sorride in vista del Gp d’Austria : “gli aggiornamenti sembrano funzionare” : Il pilota finlandese si è detto soddisfatto dei progressi compiuti dalla sua monoposto dopo gli aggiornamenti arrivati in Francia Un settimo posto in Francia che ben sperare, soprattutto in vista del Gp d’Austria dove in carriera ha ottenuto due secondi posti. Kimi Raikkonen si avvicina con ottimismo al prossimo appuntamento del calendario di Formula 1, in programma sul circuito di Spielberg. L’Alfa Romeo è notevolmente ...

Formula 1 – Penalità Vettel - anche Raikkonen si schiera dalla parte di Seb : le parole del finlandese : Kimi Raikkonen breve ma sempre sincero e diretto: il finlandese dell’Alfa Romeo si schiera dalla parte di Sebastian Vettel I piloti della Formula 1 sono pronti per scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del nuovo round della stagione, al Paul Ricard non si fa altro che parlare della Penalità che Sebastian Vettel ha ricevuto durante il Gp del Canada e che ...

Formula 1 - Raikkonen fiducioso in vista del Gp di Francia : “avremo delle novità che dovrebbero aiutarci” : Il pilota dell’Alfa Romeo ha parlato in vista del Gp di Francia in programma domenica, rivelando di attendersi alcuni miglioramenti Il Gp di Francia si avvicina, Kimi Raikkonen ha intenzione di invertire la rotta dopo un inizio balbettante. La classifica piange, per questo motivo l’Alfa Romeo porterà delle novità sulle C-38 del finlandese e di Giovinazzi, così da ridurre il gap con le avversarie. Interrogato alla vigilia del ...

Formula 1 – Un animale invade la pista in Canada : il team radio di Raikkonen è tutto da ridere [VIDEO] : Kimi Raikkonen incrocia una marmotta in pista a Montreal: la reazione del finlandese dell’Alfa Romeo Sono andate in scena ieri le qualifiche del Gp del Canada: Vettel ha conquistato la pole position lasciandosi alle spalle Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A Montreal, però, sta attirando l’attenzione una dolce marmotta americana che sin dal primo giorno di prove libere circola nel paddock. In particolar modo è la reazione di ...

Formula 1 - Raikkonen spiazza tutti : “non è cambiato nulla per me dopo il passaggio da Ferrari ad Alfa” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 L’obiettivo dell’Alfa Romeo Racing è quello di svoltare, invertendo un trend negativo che ha costretto la scuderia di Hinwil al nono posto della classifica Costruttori. AFP/LaPresse Kimi Raikkonen ha già provato a suonare la sveglia, ribadendo il proprio pensiero nella conferenza stampa ...

Formula 1 - Raikkonen mette in guardia l’Alfa Romeo : “il nono posto nei Costruttori non è accettabile” : Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gp del Canada, chiedendo alla squadra una reazione per schiodarsi dal penultimo posto nel Mondiale Costruttori Kimi Raikkonen sembra aver perso lo smalto di inizio stagione, il pilota finlandese infatti ha fallito l’ingresso in zona punti nelle ultime due gare, costringendo insieme a Giovinazzi l’Alfa Romeo a sprofondare al penultimo posto dei Costruttori. photo4/Lapresse Una ...

Formula 1 – Minttu vola a New York - Raikkonen si trasforma in baby sitter : bagni in piscina e divertimento a… motori [VIDEO] : Kimi Raikkonen mammo per una settimana: il pilota dell’Alfa Romeo baby sitter in assenza della sua moglie Minttu Dopo il Gp di Monaco i piloti della Formula 1 hanno trascorso una settimana di relax, tra amici e parenti in vista della trasferta in Canada. Settimana dedicata ai figli per Kimi Raikkonen: il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha dovuto accudire Robin e Rianna da solo, visto il viaggio a New York della moglie ...

Formula 1 – Valentino Rossi chiama - Kimi Raikkonen risponde : “grazie leggenda - spero che…” : Kimi Raikkonen ringrazia Valentino Rossi per il videomessaggio di congratulazioni per i 300 Gp in Formula 1 Kimi Raikkonen ha raggiunto domenica quota 300 Gp: il finlandese ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui anche quello di Valentino Rossi. Il Dottore si è complimentato col finlandese dell’Alfa Romeo, nonostante i due non si siano mai incontrati. Il videomessaggio di Valentino Rossi ha particolarmente colpito ...

Formula 1 – Regalo speciale dell’Alfa Romeo per i figli di Raikkonen : l’entusiasmo di Robin e Rianna [FOTO e VIDEO] : Un Regalo speciale da parte dell’Alfa Romeo per i figli di Kimi Raikkonen: Robin e Rianna hanno apprezzato particolarmente il dono proveniente dal Gp di Monaco Kimi Raikkonen è sceso in pista ieri a Montecarlo, per il Gp di Monaco: la gara del finlandese dell’Alfa Romeo non è stata positiva come avrebbe voluto, ma l’ex ferrarista a casa è riuscito a ritrovare il sorriso. L’Alfa Romeo ha infatti fatto un Regalo ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp - i complimenti arrivano anche da… Valentino Rossi : “che annata il ’79” [VIDEO] : Kimi Raikkonen raggiunge lo speciale traguardo dei 300 Gp in Formula 1: dai social arriva il videomessaggio di congratulazioni di Valentino Rossi Ieri Kimi Raikkonen ha raggiunto il fantastico traguardo di 300 Gp in Formula 1. Alla vigilia del Gp di Monaco il finlandese dell’Alfa Romeo non sembrava particolarmente attirato dall’idea di festeggiare questo traguardo, ma il team lo ha voluto comunque celebrare con una torta, ...

Formula 1 – Raikkonen duro dopo il Gp di Monaco : “gara seccante! Ho avuto diversi problemi ma…” : Kimi Raikkonen per nulla soddisfatto del suo Gp di Monaco: le parole del finlandese dopo la gara di Montecarlo Kimi Raikkonen non è riuscito a far meglio del 17° posto ieri al Gp di Monaco, dove a trionfare è stato un eccellente Lewis Hamilton, seguito sul podio da Vettel e Bottas. Il finlandese dell’Alfa Romeo non è rimasto soddisfatto della sua gara, non solo per la prestazione della sua monoposto ma anche per la difficoltà di ...