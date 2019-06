Tuttosport | Non tramonta l’idea Lozano Si attende la fine del mese

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il Napoli non ha mollato la presa per il messicano Hirving. Lo scrive. Il club di De Laurentiis avrebbe solo chiesto del tempo al messicano, tramite il suo agente Raiola. Dunque l’obiettivo non è abbandonato, da parte del Napoli. Nonostante l’accordo con James Rodriguez sia dato ormai per fatto e nonostante De Laurentiis abbia detto che o sarebbe arrivato il colombiano o il messicano, ma non tutti e due. “Il Napoli non ha mai abbandonato la pista olandese e nonostante le smentite di De Laurentiis, il club ha continuato a fare la corte al 23enne messicano del Psv. E il ragazzo è in attesa di conoscere il suo futuro: il suo agente, Mino Raiola, gli ha chiesto di aspettare fino al 30 giugno efiducioso” L'articolo: Nonl’idea. SiladelilNapolista.

tuttosport : #Juve, non solo #Buffon: torna #Barzagli! ?? - tuttosport : #Rabiot, la madre: '#Juve? Siamo superstiziosi. Finché non si firma...' - nyoztyas : RT @La_Bianconera: #BBBC never dies! Oltre al ritorno di #Buffon da secondo, previsto anche l'ingresso di #Barzagli nello staff di #Sarri… -