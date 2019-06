Procedura Ue | rinvio a ottobre In autunno giudizio sulla Salvinomics

Per l'Italia 6 anni di Procedura per debito : ma c'è l'ipotesi rinvio : Sei anni di percorso obbligato per la riduzione del debito. Tanto potrebbe durare la procedura per deficit legata al debito eccessivo verso l’Italia se la Commissione europea deciderà di confermarla la prossima settimana e dunque di raccomandarla all’Ecofin, il consiglio dei ministri economici dell’Ue che la aprirebbe formalmente il 9 luglio. Sei anni: questo il piano dei commissari a Palazzo Berlaymont. Il punto ...