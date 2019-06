Napoli | Koulibaly si racconta | dalla gaffe con Benitez alla “pazzia” di Sarri | passando

Napoli - l’ex difensore Ruud Krol : “Koulibaly è più forte di me” : “Napoli e’ eccezionale, non mi aspettavo una festa organizzata per i miei 70 anni e sono davvero felice di incontrare tanti vecchi amici. A Napoli mi capitava e mi capita spesso di non pagare, non solo quando ero giovane, ma anche oggi”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, Ruud Krol, ex difensore dell’Ajax, del Napoli e della Nazionale olandese. “La coppia Maolas-Koulibaly e’ diversa dal ...

Koulibaly : “Quando arrivai a Napoli De Laurentiis rivoleva i soldi perché non ero alto 1 - 92” : Kalidou Koulibaly ha raccontato se stesso in una lunga intervista a the players tribune: Ti racconto un aneddoto. De Laurentiis mi guardò un po’ storto e mi disse: “Quindi sei tu Koulibaly?” “Sì, sono Koulibaly” “Ma non sei alto? Ma non eri alto 1,92?” “No, presidente, sono alto 1,86” “Mannaggia! C’è scritto dappertutto che sei 1,92! Devo parlare con il Genk per avere dei soldi indietro!” “Nessun problema, presidente. Paghi pure il prezzo pieno, ...

Koulibaly : «Quando Rafa mi spiegò con i bicchieri come giocava il Napoli» : Koulibaly ha raccontato in un’intervista a he players tribune, il primo incontro con Rafa Benitez quando arrivò a Napoli Dopo le visite mediche, Rafa mi portò a pranzo e la prima cosa che fece dopo che ci eravamo seduti, prima ancora che ci portassero i menù, fu di prendere tutti i bicchieri di vino dalle altre tavole. Li mise sul tavolo e li sistemò. Nella mia testa, mi dicevo, ‘Che sta facendo? È pazzo?’. Lui mi disse: “Ok, ora ti faccio ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “che coppia Manolas e Koulibaly! Se arrivano offerte per Insigne e Allan…” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: piaccio Manolas e James Rodriguez, ma prima bisogna cedere qualcuno e non è escluso che parta qualche big A margine dell’evento “Quarta categoria – il calcio è di tutti”, tenutosi presso la Camera dei Deputati, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato del club azzurro. Manolas e James Rodriguez sono due profili ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis parla di Koulibaly e Manolas : Uno è cercato da mezza Europa, l’altro potrebbe arrivare. Ma, se dovessero entrambi far parte del Napoli la prossima stagione, rappresenterebbero di certo una coppia di difensori di sicuro affidamento. Lo sa bene anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha parlato di Koulibaly e Manolas margine di un evento alla Camera dei Deputati. Queste le sue parole. “Koulibaly e Manolas potrebbe essere una grande ...

Koulibaly : Un “vedremo” di troppo - poi il chiarimento : “Sto bene al Napoli” : Il Corriere dello Sport si sofferma sulle parole di ieri di Koulibaly. Prima c’è stato un “vedremo” di troppo, scrive il quotidiano sportivo, poi un chiarimento “Io sono del Napoli e sono contento di esserlo, poi però vedremo”. Sul difensore c’è la clausola da 150 milioni di euro, a cui nessun pretendente è finora arrivato. Il Real Madrid e il Manchester non si sono spinti oltre i 95 milioni e questa cifra non ha fatto barcollare il ...

Dazn – Koulibaly : “A Napoli sto benissimo - sono concentrato sul Senegal e nient’altro” : Kalidou Koulibaly è stato intervistato su Dazn, ha tranquillizzato i tifosi del Napoli. Il difensore Senegalese é impegnato attualmente in Coppa D’Africa con la sua nazionale. Le sue parole : “Sto molto bene a Napoli, sono arrivato 5 anni fa, mia figlia parla napoletano. Mi fa molto piacere essere un beniamino del pubblico ho dato sempre il massimo, ora sono concentrato sulla Coppa d’Africa, voglio fare qualcosa di grandioso con la ...

Koulibaly - il futuro è ancora a Napoli : “penso di restare” : “Se restero’ a Napoli? Non lo so, credo di si’. Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal”. Sono le importanti dichiarazioni di Kalidou Koulibaly parlando a Goal.com dopo la vittoria del Senegal contro la Tanzania in Coppa d’Africa, tante voci di mercato ma il calciatore sembra concentrato sul club azzurro. “Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, ...

Napoli - Koulibaly mette in allarme il club azzurro : “se resto? Non lo so ancora - ma…” : Il difensore senegalese ha parlato dopo la vittoria in Coppa d’Africa con la Tanzania, sottolineando di non pensare adesso al suo futuro Il futuro adesso non è importante, Kalidou Koulibaly è concentrato al 100% sulla Coppa d’Africa, in corso di svolgimento in Egitto. Prima partita e subito vittoria per il Senegal, riuscito ad imporsi sulla Tanzania con il punteggio di 2-0, maturato grazie alle reti di Diatta e Keita. Marco ...

Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli. Oggi è il suo compleanno e Kalidou non è a Napoli perché impegnato con il suo Senegal. Gli auguri del club azzurro non si sono fatti attendere e sono arrivati via social, dove il difensore azzurro ha subito ringraziato e ritwittato il post. Il gigante senegalese in queste ore viene letteralmente

Il no di De Laurentiis alle offerte per Koulibaly è un indice della forza del Napoli : Che il Napoli abbia un progetto oculato e chiaro lo abbiamo scritto più volte (forse, come dice il professor Trombetti, è solo che non lo spiega). Lo abbiamo ribadito anche quando, mentre si consumava il valzer delle panchine delle prime cinque squadre in classifica (la Juve ha sciolto il suo dilemma solo domenica), ad un certo punto l’unica certa era solo la nostra, con Carlo Ancelotti. La stabilità del progetto è dimostrata anche dagli ...

Calciomercato Napoli – L'interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un'offerta folle : L'arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un'offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas.