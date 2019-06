Caracas, sventato golpe: 13 arresti

Tredici persone sono state arrestate in Venezuela in seguito al presuntocontro il presidente Nicolas Maduro. In televisione,il ministro alla Comunicazione Jorge Rodriguez ha fatto il nome di tutti e 13 gli imputati:tra questi ha citato il generale Miguel Sisco Mora come "il comandante di questa operazione".Ilsarebbe stato ispirato,secondo il ministro,da Juan Guaidòù leader dell'opposizione,autoproclamatosi presidente ad interim che però smentisce:"E' l'ennesima volta che il governo lancia queste accuse",(Di venerdì 28 giugno 2019)