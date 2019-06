Autonomia : Fontana - 'testo intese non è emendabile' (2) : (AdnKronos) - I costi standard, puntualizza il governatore, "vanno fatti comunque a prescindere dall'Autonomia perché il loro obiettivo e' l'efficientamento della Pubblica Amministrazione, comprese le amministrazioni centrali, quindi anche quella dello Stato. Non e' pensabile, cosi' come invece avvi

“L’Autonomia è urgente. Il governo? Non si può andare avanti a tutti i costi”. Parla Attilio Fontana : Roma. “Non voglio intestarmi una riforma per finta, non sarò il padre di una riformicchia. Se non sarà vera autonomia, io non la sottoscriverò”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è persona mite e pacata ma stavolta, all’indomani dell’ennesima fumata nera sull’autonomia, persino lui perde

Autonomia - Fontana contro il M5s : “Si assuma responsabilità. Se non vuole riforma lo dica ma basta prese in giro” : “Scontro su Autonomia? Meglio dire le cose come stanno, quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza. Si dica ‘non vogliamo trasferire l’Autonomia’ e lo si dica ai 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. Meglio essere onesti che continuare a usare formule quantomeno equivoche. Nella vita bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità, se una cosa non la vuoi fare lo devi ...

Fontana : Autonomia vera o non firmo : 12.10 "Se il tentativo" del Movimento 5 Stelle, "è quello di portarci a una riforma che sia una non-riforma, io lo dico subito:non la sottoscriverò mai, per cui è inutile che cerchino di portarci in quella direzione. Per cui o è sì, una riforma seria e utile per il Paese,oppure è meglio che dicano no". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sull'ennesimo rinvio dell' autonomia regionale, dopo il ...