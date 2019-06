huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Sono passati nove anni dalla morte di mio fratello, nove anni di sofferenza enorme, che lo squallore umano che ho trovato nel Pd in Campania non ha fatto altro che accrescere”. Darioè quasi stupito del clamore che ha suscitato la sua richiesta rivolta a Nicola Zingaretti di togliere il nome di suo fratello da tutti i circoli dem, che a lui sono stati intitolati in questi anni. La sua voce è mite, più rassegnata che arrabbiata, quando spiega: “La mia non è la cannonata di un giorno, ma l’epilogo di nove anni di lotte, senza alcun riscontro”. E oggi, per fargli cambiare idea, rivolge ai vertici del Pd due condizioni pesantissime: “Non candidare mai più Vincenzo Dee cacciare dal partito Franco Alfieri”.Era il 5 settembre 2010 quando Angelo, il sindaco pescatore di Pollica, fu assassinato ...

HuffPostItalia : “Zingaretti scelga: o Vassallo, o De Luca e Alfieri” -