Windows 10 May Update | disponibile la build 18362 207 Agg Pubblico

surface-phone

(Di giovedì 27 giugno 2019) Aggiornamento Da questa sera, l’aggiornamento cumulativo èal download anche per gli utenti non partecipanti al programma Insider. Articolo originale (24/06/2019), È da qualche oraal download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con10 May 2019: si tratta della.207. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4501375 ed èal download per i partecipanti al programmaInsider nei canali di distribuzione Slow e Release Preview. Changelog Addresses an issue that fails to display the cursor when you hover over the keyboard magnifier. Addresses an issue with looping redirects between Microsoft Edge and Internet Explorer 11. Addresses an issue with Scalable Vector Graphics (SVG) marker display. Addresses an issue with programmatic scrolling in Internet Explorer 11. Addresses an issue with displaying ...

FPSREPORTER : Download e novità di Windows 10 May 2019 Update Insider Preview Build 18362.207 - Computer_Oggi : (Windows 10 May 2019 Update) Come liberare spazio dopo l’aggiornamento -