Messina Denaro | blitz a Castelvetrano per colpire i suoi complici | 19 indagati

Mafia : blitz contro fiancheggiatori di Messina Denaro - 19 indagati : La Polizia di Stato di Trapani sta eseguendo una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Campobello di Mazara finalizzate a colpire la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro e a raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura. Impegnati nell'operazione 130 uomini del Servizio centrale operativo di Roma e delle Squadre Mobili di Palermo e di Trapani coordinati dalla Direzione distrettuale ...

Castelvetrano - caccia ai complici di Messina Denaro. Perquisizioni a tappeto - 19 indagati : Le ultime tracce della primula rossa riportano in provincia di Trapani. L'indagine della Dda ruota attorno a un gruppo di insospettabili. Ma lui resta un fantasma

Vietati i funerali pubblici per il cognato di Matteo Messina Denaro : Francesca Capizzi Rosario Allegra in carcere a Terni dall'aprile 2018, da quando era stato arrestato nell'ambito di una operazione antimafia Nessun funerale pubblico a Castelvetrano (Tp) per Rosario Allegra, cognato del latitante Matteo Messina Denaro per averne sposato la sorella Giovanna. Il questore di Trapani Claudio Sanfilippo ha firmato il decreto di inibizione. Allegra aveva 65 anni ed è morto lo scorso 13 giugno all’ospedale ...

Messina Denaro - il ‘funzionario di mafia’ e le parole sul superlatitante : “Nicastri amico dell’amico di Castelvetrano” : Da alcuni mesi sta rispondendo alle domande dei pm di Palermo. Al centro degli interrogatori c’è la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro ma le sue dichiarazioni sono servite anche per tracciare un profilo dell’imprenditore Vito Nicastri, il re dell’eolico arrestato ieri dalla Dia di Trapani insieme a Paolo Arata, l’ex consulente della Lega in contatto con il senatore Armando Siri. A riferire nomi e circostanze è l’architetto Giuseppe ...

Mafia - morto Rosario Allegra : era il cognato di Messina Denaro. “Comunicava col boss usando canali ancora ignoti” : È morto Rosario Allegra, uno dei cognati del latitante Matteo Messina Denaro. Dall’aprile 2018 si trovava recluso in regime di 41 bis nel carcere di Terni ma a causa di un aneurisma cerebrale, lo scorso 22 maggio, fu ricoverato all’ospedale “Santa Maria” nel reparto di rianimazione. La notizia era emersa durante una delle udienze del processo scaturito dal blitz Annozero, in cui era imputato davanti ai giudici del Tribunale di Marsala. Oggi alle ...

Arrestati per corruzione l'ex consulente della Lega Paolo Arata e il figlio | Sarebbero soci occulti di un imprenditore vicino a Messina Denaro : All'ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Forza Italia mosse anche le accuse di autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni

Corruzione - arrestati Paolo Arata e il figlio : “Soci occulti del re dell’eolico Nicastri - finanziatore di Messina Denaro” : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L’arresto è stato disposto dal gip di Palermo Guglielmo Nicastro ...

Matteo Messina Denaro - chieste pene fino a 20 anni per 14 tra favoreggiatori e boss arrestati nell’inchiesta Anno Zero : Condanne dai 12 fino ai 20 anni per associazione mafiosa e favoreggiamento. Sono queste le richieste di condanna avanzate dalla pm Francesca Dessì nei confronti dei 14 appartenenti ai clan trapanesi finiti in manette nel corso dell’inchiesta Anno Zero. La richiesta dell’accusa è arrivata dopo una requisitoria durata tre udienze nell’ambito del processo con rito abbreviato davanti al gup, Cristina Lo Bue, mentre altri arrestati ...

Mafia : Palermo - chiesto oltre un secolo e mezzo di carcere per clan Messina Denaro : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - oltre un secolo e mezzo di carcere è stato chiesto, al termine della requisitoria fiume, dalla Dda di Palermo per 14 imputati, considerati boss e gregari della Mafia vicini al clan del latitante Matteo Messina Denaro, coinvolti nell'operazione antiMafia 'Annozero'. Il p

Gabrielli : non finirà con Messina Denaro : 12.33 "La cattura di Matteo Messina Denaro è una priorità. Ma una volta preso, la partita non sarà chiusa". Così il capo della polizia Gabrielli,nell'anniversario di Capaci,all'Ucciardone a Palermo. "Le mafie sono il primo problema di sicurezza del Paese", spiega Gabrielli. "La repressione è fondamentale", ma c'è bisogno di "cittadini consapevoli". Sono importanti "i piccoli gesti, i piccoli comportamenti, perché c'è il rischio di pretendere ...

Il cugino di Messina Denaro nella clip del nuovo brano di Mario Venuti : Vive a Castelvetrano, la città originaria del boss, e lì gestisce un centro di equitazione con lezioni per i più piccoli e spettacoli teatrali per i più grandi. 'Il suo atteggiamento di fronte alla ...

Il nipote di Messina Denaro nella clip del nuovo brano di Mario Venuti : Vive a Castelvetrano, la città originaria del boss, e lì gestisce un centro di equitazione con lezioni per i più piccoli e spettacoli teatrali per i più grandi. 'Il suo atteggiamento di fronte alla ...