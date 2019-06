In alto mare

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Carola Rackete è incredula quando nel pomeriggio, intorno alle 17, alcuni ufficiali della guardia costiera si presentano a bordo della Sea Watch per dirle di “pazientare ancora un po’, la situazione si sta sbloccando”. La ‘capitana’ della nave della ong, ferma da ieri a un miglio dal porto di Lampedusa, non crede alle sue orecchie: non per il contenuto della comunicazione, tutta da verificare evidentemente. Ma perché non riesce nemmeno a capirlo: l’ufficiale infatti le parla in italiano e non ha nemmeno un traduttore ufficiale al seguito. A sera la situazione è ancora bloccata. A bordo si fa strada la pazza idea di avvicinare la nave al porto se non arriveranno risposte: rimedio estremo che nessuno vuole ma tant’è.Finanche le comunicazioni ufficiali sono approssimative e solo in italiano: pressapochismo totale in una ...

