DENTRO FI Il partito segreto di Berlusconi per governare con Salvini

Pd - Boschi : ‘Più attacchi a Lotti da DENTRO il partito’. Rosato : ‘Manca leadership’. Calenda : ‘Che palle - facciamo opposizione’ : Assicurano, per ora, di non voler lasciare il partito. Ma intanto assediano il segretario Nicola Zingaretti. Continua il lamento dei renziani dopo l’autosospensione di Luca Lotti, coinvolto nello scandalo che ha travolto il Csm, e dopo l’esclusione dalla segreteria nominata in tutta fretta sabato 15 giugno. “Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici”, ha detto Maria Elena Boschi ...