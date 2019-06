Traffico Roma del 26-06-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) VIABILITÀDI MERCOLEDI’ 26 GIUGNOORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PERIN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E BIVIO A24 TRA CASILINA E ARDEATINA , CODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E TRIONFALE SI STA IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST. CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE PER LAVORI IN CORSO , SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI E SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA AURELIA ANTICA SULLA TANGENZIALE EST, SI STANNO FORMANDO CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA SALARIA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PERDIREZIONE STADIO DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E SULLA ...

