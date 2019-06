Kia XCeed - La compatta diventa Suv

quattroruote

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La Kiaè la nuova proposta del costruttore coreano nel settore delle Suv di segmento C. Si tratta di una cinque porte dai tratti sportivi, che va a completare la gamma della Ceed già declinata nelle versioni hatchback, Station Wagon e ProCeed. Come le sorelle sarà prodotta nella fabbrica di ilina, in Slovacchia, e arriverà sul mercato dopo l'estate in Europa: prezzi e caratteristiche per il mercato italiano, tuttavia, non sono ancora noti. Suv dinamica. Il target dellaè quello della clientela alla ricerca della guida rialzata tipica delle Suv abbinata a praticità e spazio interno, senza però sacrificare il design e il piacere di guida. Per questo motivo la linea definita dal centro stile di Francoforte è stata curata nei dettagli con un occhio particolare al dinamismo: il passo di 2,65 metri è lo stesso delle altre varianti, mentre rispetto alla cinque porte crescono ...

