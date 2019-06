Il dramma di una 15enne di Sassari | Quello ' zio' ha abusato di me per anni Ora non

"Agganciato" da una ruota finisce sotto al bus : dramma in piazza - morto un 33enne : I fatti nella notte a Torino. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato investito da un mezzo del trasporto...

Vasto - dramma in una casa di riposo : 72enne uccide anziana nella stanza da letto : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorse a Vasto, in provincia di Chieti, dove un uomo di 72 anni, Vito Papa, originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ha ucciso nella sua stanza da letto un'altra paziente di 87 anni. Al momento sono ignoti i motivi che hanno portato l'uomo ad agire in maniera così sconsiderata ma, a quanto pare, lo stesso, secondo quanto riferisce la stampa locale ...

Matera - dramma in campagna : travolti da una mietitrebbia - muoiono due fratelli : La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato a Miglionico ed è costata la vita a due fratelli di 58 e 55 anni. Ferita la figlia 19enne dell'uomo di 55 anni. La ragazza è ricoverata con ferite serie dopo aver visto morire davanti ai suoi occhi il padre e lo zio ma non è in pericolo di vita.

Ue - Sapelli : “Siamo in una stagnazione drammatica che pare non finire. Soluzione? L’ha data Savona alla Consob” : “La situazione economica in Italia è troppo drammatica per poterci scherzare su. Siamo entrati in una stagnazione che pare non finire“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dall’economista Giulio Sapelli, che spiega: “La politica interna e quella economica di un Paese dipendono sempre dalla politica estera, quindi non giovano queste divisioni sul ...

Il dramma di Richard Madden dopo Bodyguard - ‘distrutto’ dal suo personaggio : “Ho bisogno di una pausa” : Richard Madden ne è uscito particolarmente scosso dopo aver recitato in Bodyguard. Per il ruolo del Sergente David Budd, l'attore si è guadagnato un Golden Globe, premio meritato a giudicare da quanto trapela in un'intervista all'Hollywood Reporter. La star, al cinema col biopic su Elton John, Rocketman, ha dichiarato che alla fine delle riprese ne è uscito "mentalmente e fisicamente esausto". Un'esperienza lavorativa che l'ha colpito nel ...

dramma al porto di Ancona - cavo d’ormeggio di una nave si spezza e colpisce operaio : morto 34enne : Un operaio di 34 anni e padre di 2 bambini è morto oggi al porto di Ancona dopo essere stato colpito al collo da un cavo d'ormeggio di una nave container che stava attraccando alla banchina 23. Inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dai sanitari. Sul posto il magistrato di turno e i militari della Capitaneria di porto per ricostruire la dinamica di quanto successo.Continua a leggere

Una Vita anticipazioni nuove puntate : il dramma e la libertà ritrovata : Una Vita, spoiler puntate prossima settimana: Diego ottiene l’indulto Momenti di tensione, drammi e sospiri di sollievo saranno gli ingredienti delle prossime puntate di Una Vita. Nei prossimi episodi Diego riuscirà ad avere l’indulto, grazie al lavoro meticoloso di Felipe. Il giovane però dovrà sostenere Blanca, che farà fatica ad accettare la morte della figlia e continuerà a sostenere di aver dato alla luce un figlio maschio. ...

BITTER SWEET avrà una svolta drammaTICA - anticipazioni : Chi si aspettava soltanto storyline leggere da BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, la nuova telenovela turca che verrà trasmessa su Canale 5 da lunedì 10 giugno, si sbagliava di grosso: già dai primissimi episodi, le trame con protagonisti Nazli Piran (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman) verranno infatti sconvolte da un funereo evento destinato a cambiare le vite di tutti i personaggi coinvolti. Cerchiamo di capire come si arriverà ...

Bambina cade in una piscina vuota e muore : dramma a Eboli : I familiari della piccola hanno allertato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. La Bambina stava...

dramma al luna park : bimbo di 7 anni cade giù dalle montagne russe - gravissimo : Terribile incidente in un parco divertimenti britannico nei pressi della città di Ripon, nella contea inglese del North Yorkshire. Un bambino di soli 7 anni che era salito su una carrozza di alcune piccole montagne russe è improvvisamente caduto giù da diversi metri di altezza rimanendo gravemente ferito. L'episodio giovedì nel parco a tema Lightwater Valley Theme park noto per essere la casa delle montagne russe più lunghe d'Europa. Il ...

Spunta una presunta lettera di Britney Spears sul suo dramma personale : “Controllata e minacciata da manager e famiglia” : La vicenda personale di Britney Spears continua a suscitare scalpore e preoccupare il pubblico per le sue condizioni di salute: dopo l'ingresso in clinica per un crollo nervoso e il conseguente movimento #FreeBritney con cui i fan hanno protestato per un presunto ricovero coatto, Spunta un documento che aggiunge altri dubbi sulla condizione della popstar. Il Daily Mail ha pubblicato giovedì 30 maggio una vecchia lettera scritta a mano e ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 maggio 2019 : Raffaele e Ornella davanti a una drammatica scelta : Raffaele e Ornella scoprono che Patrizio si droga e dovranno decidere come meglio intervenire per aiutarlo.

dramma al saggio di danza in Cina - crolla il palco : muore una 13enne - decine di feriti : Erano le fasi conclusive di un saggio di danza e decine di minori e le loro insegnanti di ballo affollavano il palco del teatro per i saluti finali quando improvvisante è crollato il pavimento e si sono sentiti letteralmente mancare il terreno sotto i piedi precipitando giù rovinosamente. Un impatto tremendo che purtroppo è costato la vita a una ragazzina di soli 13 anni e il ferimento di altre decine di ragazzine sue coetanee. Il Dramma si è ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2019 : Il dramma di Ursula Dicenta! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019: Ursula da giovane fu stuprata e ripudiata dai suoi genitori! Diego evade Anticipazioni Una Vita: Ursula ricorda dei dettagli inquietanti sulla sua giovinezza! Fu data in sposa ad un uomo molto ricco per poi essere ripudiata in quanto violentata da un gruppo di ladri! Diego e Blanca pianificano la loro fuga, mentre Inigo confessa a Leonor la sua identità! Rosina ...