Come scegliere i calzini

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Amati od odiati, tradizionali o fantasiosi, idicono molto della nostra personalità nascosta – ricordi perché, sì? – e a molti piace indossarli colorati, con fantasie o contrasti, per dire al mondo che non siamo dei grigi burocrati. Vado quindi a parlare della regola prima, eaggirarla poi. Nelle situazioni formali idevono essere del colore dei pantaloni. Il motivo è che se l’orlo è uno slight o no break –andava nei ’60, per esempio – si vedono anche in piedi e, a livello visivo, allungano le gambe. Se invece sei seduto si vedono per forza, quindi bisogna tenerne conto. Quindi pantaloni blu eblu, pantaloni grigi egrigi. Un’opzione meno formale, ma ottima per quando sei in spezzato o in maglione, è abbinarli alle scarpe. Torna utile perché magari hai un paio di pantaloni verde ufficio e tanti auguri a trovarci i...

Ridble : Monitor gaming 21:9: come e quale scegliere • Guida all’acquisto per aiutarti nella scelta del miglior monitor gami… - Ridble : Tastiera gaming Logitech: come e quale scegliere • La migliore tastiera gaming Logitech per ogni esigenza e budget… - Ridble : Webcam da gaming: come e quale scegliere • Ti aiutiamo a scegliere la migliore webcam da gaming per le tue esigenze… -