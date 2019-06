Bitter Sweet | quindicesimo episodio | Hakan su tutte le furie | Alya esagera con l' alcool

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Non smette di stupire i telespettatori italiani, la nuova soap opera turca “- Ingredienti d’amore”. Gli spoiler delle puntate in programmazione su Canale 5 l’ultimo giorno settimanale, cioè venerdì 28 giugno 2019, annunciano chesarà fuori di sé sia per aver visto sua moglie Demet e Ferit vicini per l’ennesima volta, e per aver scoperto che presto verrà fatta analizzare l’automobile su cui viaggiavano Demir e Zeynep. Il piccolo Bulut al termine del suo party di compleanno tornerà nell'abitazione degli Onder, mentre Deniz si preoccuperà per. Il fratello di Demet verrà a conoscenza che la sua ex fidanzata sta male per aver bevuto troppo dopo aver preparato una sua nuova esibizione. Riassunto puntata di mercoledì 26 giugno Nel corso dell’andato in onda nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 26 giugno 2019, Nazli pur essendo molto impegnata con lo studio e ...

POPCORNTVit : Ecco le anticipazioni della puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che andrà in onda il 27 giugno 2019. - mistercocones : Solo ambizioni Engin scopre la verità su Fatosh #BitterSweet -