Autonomia | governo bloccato e sull' orlo di una crisi ma solo di nervi

Governo - Salvini : “Autonomia domani in Consiglio dei ministri. Tav leggera? A me piacciono treni che corrono” : Una serie di provvedimenti da mettere in cantiere e di nodi da scegliere, mentre c’è da lavorare per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo, su cui il 2 luglio si esprimerà la Commissione europea. Per il Governo comincia un’altra settimana di vertici e di tensioni, con le divergenze su flat tax e salario minimo per quel che riguarda i conti, ma soprattutto con un compromesso ancora più difficile da trovare su altri ...

Salvini ad Affari : "Autonomia in Cdm entro il 21 giugno Giorgetti resta. Il governo? Avanti 4 anni a meno che..." : Intervista di Affaritaliani.it al segretario della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Conferma che il governo Conte andrà Avanti per altri 4 anni? "Certo, con coerenza e testardaggine..." Segui su Affaritaliani.it

Governo - ancora divergenze - Giorgetti : 'No al rimpasto - vogliamo Autonomia' : Le elezioni europee sono sempre più vicine. Mancano davvero pochi giorni e la politica italiana potrà confrontarsi con quelli che saranno i risultati di una tornata elettorale che si annuncia cruciale per vari aspetti, a partire dal futuro dell'esecutivo. Lega e Movimento Cinque Stelle, a giudicare dagli ultimi scontri dialettici, sembrano aver interrotto la luna di miele, che forse non era mai iniziata, ma che veniva rimpiazzata da un'unità ...

Governo - Giorgetti : “Rimpasto? Non ci interessa. Con noi al 30% subito l’Autonomia - la vecchia Lega la aspetta” : Ieri Matteo Salvini ha detto in tv che col voto europeo “se cambiano gli equilibri (tra Lega e M5s, ndr) la mia priorità è la flat tax”. Oggi Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa alla sede della stampa estera in Italia, ha invece puntato sulla riforma sulle autonomie: “La Lega ne attende l’approvazione”. Qualsiasi sia l’esito delle Europee, il sottosegretario leghista ha negato ...

Autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo europee o governo non c'è più' (2) : (AdnKronos) - Così, l'assessore veneto senza mezzi termini avverte il M5S: "Se non viene rispettato il contratto di governo, non c'è più governo. E il M5S deve capire che per la Lega l'Autonomia è una battaglia di civiltà ed è vitale. Ma non lo dico io, è quanto affermano tutti, dagli imprenditori a

Autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo europee o governo non c'è più' : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - "L'Autonomia sta nel contratto di governo, e siccome siamo tutti uomini di parola, noi della Lega abbiamo rispettato e rispettiamo la parte di contratto proposta dal M5s, così come devono fare loro. E quindi, dato che l'Autonomia sta nel contratto di governo, senza ques