Tumori cure sempre più efficaci | cresce percentuale di chi sopravvive

Ballando con le Stelle - Carolyn Smith rivela : “Ho tre Tumori ma ho sospeso le cure” : Dopo aver fatto preoccupare i suoi fan con il racconto fatto qualche giorno fa fuori dall’ospedale dove si era recata per dei controlli a causa di una trombosi al braccio destro, Carolyn Smith è tornata a parlare delle sue condizioni di salute facendo una nuova rivelazione. La giudice di “Ballando con le Stelle” è stata infatti ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” dove ha confidato che il tumore contro cui ...

Tumori - Tortora : “In futuro cure specifiche per piccoli gruppi pazienti” : “La ricerca traslazionale è molto importante soprattutto nella lotta al cancro, e significa avere una continuità fra i laboratori, la clinica e il letto del paziente. La nostra è un’istituzione all’avanguardia in questo senso, ed è un Irccs: siamo un centro che ha tante sperimentazioni cliniche in corso in questo momento, con nuovi farmaci contro il cancro. Abbiamo trial nei quali certamente possono trovare disponibilità ...

Tumori : nuovo record per Race for the cure - in 100mila a Roma e Bari : “Abbiamo battuto anche la pioggia“, dichiara Riccardo Masetti, riferendosi al nuovo record di adesioni alla XX edizione della Race for the cure di Roma, la più grande manifestazione per la lotta ai Tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Komen Italia, che Masetti presiede. Oltre 81.000 iscritti solo nella città di Roma e 20.000 in quella di Bari. “La manifestazione ha avuto un apprezzamento che è andato oltre le ...

Tumori : Roma si tinge di rosa - al via la 20ª edizione di “Race for the cure” : Torna a Roma la corsa in rosa per la prevenzione del cancro al seno ‘Race for the cure‘, arrivata alla 20ª edizione, dal 16 al 19 maggio al Circo Massimo promossa dall’Associazione Susan G. Komen Italia. Il 16 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà al Quirinale una delegazione di Komen Italia prima dell’inaugurazione ufficiale della manifestazione, che avverrà alle ore 11 al Circo Massimo alla presenza della ...

Tumori : accordo Gemelli-Cina per cure personalizzate : Creare modelli che predicano il livello di aggressività di un tumore e la risposta del paziente ai trattamenti oncologici, sfruttando in una modalità innovativa le immagini che provengono da Tac, risonanza magnetica e Pet. E’ l’obiettivo dell’accordo di cooperazione scientifica firmato a Roma tra la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e il Sichuan Cancer Hospital and Institute, affiliato alla University ...

Tumori - accordo Gemelli-Cina per cure personalizzate : Le nuove possibilità aperte dalla radiomica stanno emergendo nel mondo delle scienze dell'immagine per andare oltre". "Una volta 'estratti' questi numeri - aggiunge Valentini - bisogna poi ...