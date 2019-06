Tria | Italia conforme a regole fiscali UE | ottimista su procedura

Sea Watch : enTriamo in acque italiane : 11.27 "Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane e li porto in salvo a Lampedusa".Così Carola Rackete, capitana tedesca della Sea Watch, la nave con a bordo 42 migranti. "Sto aspettando cosa dirà la Corte Europea dei diritti dell'uomo, poi non avrò altra scelta che sbarcarli lì", dichiara su Repubblica. Portarli in Olanda? "Bisognerebbe circumnavigare l'Europa.Oltretutto l'Olanda non collabora",dice:"Siamo circondati dall'indifferenza dei ...

Bankitalia : agricoltura e indusTria in calo. E i giovani fuggono dalla Sicilia : L’economia Siciliana nel 2018 ha subito un brusco rallentamento.?Lo certifica la Banca d’Italia nel suo annuale rapporto dedicato all’economia della regione. «Abbiamo una serie di indicatori economici...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-AusTria 1-1 e Danimarca-Serbia 2-0. L’Italia resta ancora in vita : L’Italia tira un primo sospiro di sollievo: la Germania vince il Girone B degli Europei Under 21 di Calcio e raggiunge tra le semifinaliste (e alle Olimpiadi) la Spagna, mentre gli azzurrini tengono momentaneamente vive le speranze di staccare il pass come migliore seconda. Tutto dipenderà ora dall’esito di Francia-Romania di domani sera. Questa sera i tedeschi pareggiano per 1-1 con l’Austria, mentre la Danimarca batte 2-0 la ...

Europei Under 21 – Italia - la prima è andata : AusTria e Danimarca fuori : La prima sera è andata liscia. Ancora accesa la fiammella della speranza per l’Italia a conclusione della terza ed ultima giornata del girone B degli Europei Under 21. Gli azzurri spettatori interessati di Austria-Germania e Danimarca-Serbia. Nel caso in cui danesi o Austriaci avessero vinto con tre gol di scarto avrebbero eliminato Mandragora e compagni (stessa differenza reti ma maggior numero di gol segnati). Ci va vicina la ...

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Agordo-Passo Fedaia : percorso - altimeTria e favoriti : oggi (domenica 23 giugno) si correrà la nona e ultima tappa del Giro d’Italia Under23, 39,9 km da Agordo al Passo Fedaia. Questa frazione conclusiva sarà quindi brevissima, ma molto intensa, visto che vivremo l’ultimo spettacolare duello in salita per la conquista della maglia rosa. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della nona e ultima tappa del Giro d’Italia Under23. percorso Dopo la partenza da ...

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Rosà-Falcade : percorso - altimeTria e favoriti : Siamo vicinissimi al gran finale: ultimo week-end a chiudere questa edizione del Giro d’Italia Under 23 2019. oggi la tappa numero 8: da Rosà a Falcade, di 133,6 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. percorso Prima metà di frazione piuttosto semplice: fino al chilometro 85 è tutta pianura. Si scalano prima il Passo Cereda e la Forcella Aurine: soprattutto il primo dei due non è da sottovalutare, molto lungo e con pendenze che ...

L’Italia fatica a stoppare procedura di infrazione - asse Conte-Tria. Tensioni nel governo su Flat tax : Nel difficile incastro sulle nomine dei vertici Ue, l'Italia prova ad inserirsi per portare a casa lo stop alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. "Sono due partite distinte", tiene a chiarire il premier, ma al di la' delle dichiarazioni ufficiali della Merkel ("con Conte non abbiamo parlato di questo", ha spiegato la Cancelliera al termine del Consiglio europeo) Roma e' pronta ad appoggiare le differenti richieste franco-tedesche ...

Innovazione - studio ENEA : a rischio la competitività dell’Italia nell’indusTria hi-tech : Nella classifica mondiale dei 20 maggiori esportatori di prodotti hi–tech, l’Italia è al 15° posto con una quota di mercato di poco inferiore al 2%, dietro a player di minori dimensioni come Paesi Bassi (2,6%) e Belgio (2%) e a forte distanza da Germania (9,9%), Francia (5,3%) e Regno Unito (4%). È quanto emerge dallo studio “La competitività tecnologica dell’Italia a livello globale: una sfida ancora aperta” a cura dell’Osservatorio ENEA ...

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Dimaro Folgarida-Levico Terme : percorso - altimeTria e favoriti : Una settima tappa totalmente trentina quella in programma quest’oggi al Giro d’Italia Under 23; 119,9 km da Dimaro Folgarida a Levico Terme. Una frazione mossa e nervosa che potrebbe favorire una fuga per il gruppo della giovane Corsa Rosa, prima del weekend conclusivo che incoronerà il vincitore dell’edizione 2019. Si passa dalla Val di Sole alla Valsugana per una tappa che sulla carta non dovrebbe rivoluzionare la classifica, ...

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Aprica-Aprica : percorso - altimeTria e favoriti : Una delle tappe più spettacolari, almeno sulla carta, di tutto il Giro d’Italia under 23 2019: siamo giunti alla sesta frazione, con partenza ed arrivo ad Aprica, di 94,3 chilometri che vedranno ben 2700 metri di dislivello e la doppia scalata al Mortirolo. I corridori arriveranno ad uno ad uno: ci saranno grandi differenze. percorso Corta ma intensissima: sono meno di 100 chilometri, ma con la doppia scalata al Mortirolo. La prima dal ...

Brennero - l'AusTria limita il transito ai tir italiani : danni incalcolabili all'export : Il 1° agosto entrano in vigore le nuove norme varate dal Governo del Tirolo per contenere la circolazione dei tir al Passo...

Duecentomila posti a rischio - 150 tavoli aperti : l’Italia è divorata dalle crisi indusTriali : In un colloquio con Fanpage.it, il responsabile delle politiche industriali della Cgil nazionale, Salvatore Barone, ha delineato un quadro della crisi industriale in Italia. Al momento "il giudizio sul governo non può che essere negativo", perché "non ha fatto né più né meno di quelli precedenti". Permangono le 20 aree di crisi complessa, con oltre 200mila lavoratori a rischio e più di 150 tavoli di crisi aperti.-- --

Tria : Italia rispetta regole - è prudente : 11.46 "La nostra politica fiscale è prudente" ha detto il ministro dell'Economia Tria a Londra,alla Euromoney Conference. "Questo governo è più prudente di prima;non considerate i 'rumori' elettorali(...).Non penso che i minibot saranno introdotti,sono uno strumento pericoloso, illegale e non necessario",ha detto L'Italia "rispetta le regole", per cui "sono fiducioso della discussione in atto con la Commissione europea" e sul fatto che ...

Pesaro Film Festival - “L’era di Jeeg Robot” : così i film di genere salveranno l’indusTria del cinema italiano (o no?) : Non c’è cinema senza autori… e senza generi. Al 55esimo Pesaro film Festival fanno sul serio. Il dibattito sì, e sarà il 22 giugno dalle 10 del mattino ad libitum. E pure un librone monografico intitolato: Ieri, oggi e domani – Il cinema di genere in Italia, edito da Marsilio. Tra le pagine e gli interventi qualche certezza e molte speranze sul cinema di genere nella traballante industria cinematografica italiana attuale. Un capezzale sempre ...