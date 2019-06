Sesso | cancro e … traffico! Un nuovo algoritmo per previsioni attendibili

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019)e traffico: e’ il variegato ‘pescato’ che potrà finire nelle ‘reti’ dei matematici, riparate con uncapace di trovare le connessioni mancanti tra i nodi in modo da fareutili a fermare la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, scoprire nuovi farmaci contro i tumori e pianificare meglio la viabilità delle città. Il risultato è pubblicato sulla rivista Chaos dell’Universita’ dell’Australia occidentale. Gli algoritmi che ‘cuciono’ le reti dei matematici sono già nella nostra quotidianita’. Basti pensare a quelli che sui social network ci suggeriscono le persone con cui entrare in contatto, magari perche’ abbiamo un amico in comune: in questo caso si forma una sorta di triangolo, attraverso un meccanismo di aggregazione su cui si basano gli algoritmi esistenti. Nel ...

MiriamDeNicolo : La tua idea di cena romantica ? Sono un cancro ascendente cancro e devo dire che questa mia sensibilità mi ha sem… - NbKwSKwtT7KzTOL : Incontri di sesso arezzo, sexy pompino Sesso gratis foggia fare sesso cancro - Dr_Jeffo : La riproduzione sessuata può essere stata selezionata proprio come sistema per contenere le cellule maligne nella p… -