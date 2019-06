Ospitare le Olimpiadi conviene davvero a una città?

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) I Royal Gardens di Londra ai tempi delle(foto: Getty Images) La notizia dell’assegnazione a Milano e Cortina dei Giochi invernali del 2026 – a vent’anni da quelli che ebbero luogo a Torino nel 2006 e a settant’anni da quelli ospitati dalla sola Cortina nel 1956 – è stata accolta da un giubilo sorprendentemente uniforme per un paese abituato a polemizzare persino sulle previsioni del tempo. Anche chi in passato aveva preso le distanze in modo plateale da ogni ipotesi olimpica si accoda acriticamente al consenso secondo il quale lo sbarco in Italia della carovana a cinque cerchi garantirebbe di per sé crescita e sviluppo. La letteratura economica sui grandi eventi sportivi, però, invita a una conclusione opposta. Come hanno scritto Robert Baade e Victor Matheson in un articolo pubblicato dal Journal of Economic Perspectives, “nella maggior parte dei casi, lesono ...

