Inter-Lukaku | Pastorello | “niente è impossibile”

Calciomercato Inter - la priorità diventa Lukaku : Conte lo vuole in ritiro - in stand-by le altre trattative : Calciomercato Inter – L’Inter e Antonio Conte hanno una priorità: Romelu Lukaku. Pronta un’offerta da 60 milioni per il belga, in stand-by le trattative per Barella, Dzeko e Lazaro. E’ quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”. La differenza tra la richiesta del Manchester United e l’offerta nerazzurra resta marcata: 25 milioni. Marotta e Ausilio stanno provando una ...

Fra l'Inter e Lukaku ci sono 85 milioni. Marotta ha l'accordo col belga - lo United chiede troppo : Inter (deve fare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno), Roma, Milan hanno necessità di mettere a posto il bilancio per rientrare nei paletti Uefa. In casa nerazzurra arrivano notizie dalla doppia lettura per quanto riguarda Lukaku 26 anni, primo obiettivo di Conte per l' attacco. Il calciato

Inter - effetto Conte : abbonamenti quasi sold out. Si avvicina Lukaku : Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, gli abbonamenti dell‘Inter in vista della prossima stagione viaggiano dritti verso il sold out. Possiamo definirlo un effetto Conte reale e concreto, effetto che potrebbe avere dei riscontri anche in chiave mercato. Di fatto, come riportato dall’odierna edizione di “The Sun“, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo totale con […] L'articolo Inter, effetto ...

L'Inter insiste per Lukaku : sarebbe l'obiettivo numero uno per l'attacco : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Uno dei principali obiettivi della società nerazzurra sarà quella di rivoluzionare l'attacco visto il cambio di modulo con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Non serviranno più, dunque, due punte in rosa ma quattro. Se si pensa che, tra l'altro, il neo tecnico, Antonio Conte, avrebbe già bocciato il centravanti argentino Mauro Icardi, i rinforzi da inserire ...

Calciomercato Inter/ News - Lukaku è sempre la priorità - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, Lukaku è sempre la priorità per l'attacco di Antonio Conte e il nome al centro dell'attenzione dei nerazzurri, Ultime notizie,.

Calciomercato Inter - accelerata per Lukaku : proposta indecente al Manchester United : Secondo la stampa inglese, l’Inter avrebbe proposto al Manchester United soldi e il cartellino di Icardi per arrivare a Lukaku L’Inter non molla Romelu Lukaku, profilo individuato da Antonio Conte per rinforzare il proprio reparto offensivo. La società nerazzurra ha bussato alla porta del Manchester United, sentendosi presentare una richiesta di 90 milioni di euro. Mattia Ozbot – LaPresse Una cifra enorme, che la società ...

Inter - Conte modella la nuova sua squadra : Lukaku obiettivo in attacco : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono usciti dal settlement agreement e hanno già dimostrato di non porsi limiti con l'ingaggio del nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano la volontà di Suning di fare quel salto di qualità ...

Calciomercato Inter - il no di Conte allo scambio Lukaku-Skriniar : Il Manchester United ha proposto uno scambio a cui la dirigenza dell’Inter ha detto no. Per Conte, Skriniar è incedibile.Non è più un mistero da parte del nuovo tecnico Antonio Conte il desiderio di disporre in attacco di Romelu Lukaku (26). Il Manchester United per cedere l’attaccante belga non fa sconti e chiede una cifra vicina agli 80 milioni, mentre l’Inter, secondo il Corriere dello Sport, per pareggiare la richiesta, ...

Inter - il no di Conte allo scambio Lukaku-Skriniar : Il Manchester United ha proposto uno scambio a cui la dirigenza dell’Inter ha detto no. Per Conte, Skriniar è incedibile.Non è più un mistero da parte del nuovo tecnico Antonio Conte il desiderio di disporre in attacco di Romelu Lukaku (26). Il Manchester United per cedere l’attaccante belga non fa sconti e chiede una cifra vicina agli 80 milioni, mentre l’Inter, secondo il Corriere dello Sport, per pareggiare la richiesta, ...

Inter - Lukaku vorrebbe solo i nerazzurri : sarebbe pronta l'offerta al Manchester United : L'Inter cambierà molto in attacco nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri attueranno una vera e propria rivoluzione seguendo le indicazioni del neo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea avrebbe dato già il via libera alla cessione dell'ex capitano, Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrerebbe nei suoi piani e in questa valutazione sembra sia stata decisiva anche la valutazione data dal resto dello ...

Calciomercato Inter - il Ct del Belgio fa sognare i tifosi nerazzurri : “Lukaku…” : Calciomercato Inter – E’ tra i principali obiettivi dei nerazzurri per il ruolo di prima punta. Romelu Lukaku non ha fatto mistero di apprezzare la pista italiana, ma attualmente è un calciatore del Manchester United. Emergono però novità Interessanti in merito al suo futuro dalle parole del Ct del Belgio, Roberto Martinez: “Lukaku – ha detto al quotidiano Hin – ha bisogno di uno stimolo nuovo, è pronto per ...

Calciomercato sabato 15 giugno : Inter su Lukaku. UFFICIALE : Giampaolo saluta la Samp : Calciomercato 15 giugno- Inter: quasi certo l’addio di Icardi, l’Inter avrebbe già individuato Lukaku come sostituto dell’attaccante argentino. 80 milioni la richiesta del Manchester United, cifra che l’Inter potrebbe incassare dalla cessione dell’argentino. Occhi puntati anche su Barella. 45 milioni la richiesta del Cagliari. JUVENTUS: giorni delicati per l’annuncio del nuovo allenatore. Si va verso ...

Calciomercato Inter - no del Manchester United allo scambio Lukaku-Icardi : i Red Devils chiedono solo cash : Calciomercato Inter – L’Inter continua ad insistere per avere Romelu Lukaku. Proposto il separato in casa Mauro Icardi, ma il Manchester United ha detto no allo scambio. I Red Devils pretendono un pagamento solo cash: 80 milioni e niente contropartite. L’affare, dunque, si complica. Lukaku è una precisa richiesta di Antonio Conte che vuole due attaccanti fisici. L’altro nome, ormai noto, è quello di Edin Dzeko. ...

Calciomercato sabato 15 giugno : Inter su Lukaku. UFFICIALE : Giampaolo saluta la Samp : Calciomercato 15 giugno- Inter: quasi certo l’addio di Icardi, l’Inter avrebbe già individuato Lukaku come sostituto dell’attaccante argentino. 80 milioni la richiesta del Manchester United, cifra che l’Inter potrebbe incassare dalla cessione dell’argentino. Occhi puntati anche su Barella. 45 milioni la richiesta del Cagliari. JUVENTUS: giorni delicati per l’annuncio del nuovo allenatore. Si va verso ...