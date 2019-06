Giulia De Lellis pronta a querelare Chi | Parpiglia | ' I tribunali sono una cosa seria'

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Le foto che i paparazziriusciti a fare aDee Andrea Iannone in vacanzaal centro di una polemica a distanza che è nata tra la ragazza e chi lavora per la rivista che le ha pubblicate: Chi. Dopo che l'influencer ha usato Instagram per far sapere che denuncerà chi ha osato violare la sua privacy e quella delle sue nipotine, il giornalista Gabrieleci ha tenuto a consigliare alla giovane di godersi l'estate e non pensare a cose serie come ie le denunce per futili motivi. La Defuriosa su IG: 'Le mie nipoti sispaventate' L'invadenza di alcuni paparazzi, ha mandato su tutte le furieDe. Ieri pomeriggio, dopo aver visto l'anteprima del servizio che Chi ha dedicato alla sua prima vacanza con Andrea Iannone, la romana ha deciso di usare i social network per scagliarsi contro gli addetti ai lavori. "È la seconda volta che ...

KontroKulturaa : Giulia De Lellis non è più single, pubblicate foto di baci in pubblico - - VicolodelleNews : ‘Gossip’ #GabrieleParpiglia risponde per le rime alla minaccia di denuncia di #GiuliaDeLellis! Ecco cos’è successo…… - zazoomblog : Giulia De Lellis furiosa con i paparazzi: “Violate la mia privacy per tre foto del caz” - #Giulia #Lellis #furiosa… -