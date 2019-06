Fortnite | un ex moderatore su Reddit accusa Epic Games di manipolare i post pagando i

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Per chi non lo conoscesse,è uno dei portali più grandi dedicati ai videogiochi, infatti al suo interno si trovano centinaia di Subs in cui gli utenti possono discutere dei più svariati giochi ed argomenti.Come riporta Dexerto, queste sezioni sono controllate da dei moderatori che hanno il compito di cancellareoffensivi ed in generale assicurarsi che vengano rispettate le regole del portale. Tuttavia un exdi r/ForniteBR hatodi aver pagato alcuni moderatori per eliminarepolemici o comunque scomodi per il popolare battle royale.RawStanky (questo il nome dell'ex) ha inoltre affermato che alcuni moderatori hanno ricevuto ricompense anche in forma di giveaway a premi, purtroppo il suodi sfogo è stato subito cancellato e sembra che chiunque provi a introdurre l'argomento venga bannato. Ora non ci resta che attendere una ...

